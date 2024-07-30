Gideceği yere kadar gitti, taksi ücretini ödemek istemedi! Yolcunun bahanesi şaşkına çevirdi

30 Temmuz 2024 10:19 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:30

Hindistan'da iki tren çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Hindistan'da iki tren çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Maltepe'den taksiye binen yolcu, Pendik'e gitmek istediğini söyledi. Taksici, yolcuyu gideceği yere kadar götürdüğünde hayatının şokunu yaşadı. Taksimetrenin 358 lira tuttuğunu söyleyen taksici, yolcunun 'cüzdanımı kaybettim. ücreti ödeyemem' cevabıyla karşılaştı.

"HARAM ZIKKIM OLSUN"

Yolcunun bu sözleri karşısında sinirlenen taksi şoförü yolcuya 'Haram zıkkım olsun. Sizin gibi insanları almaya da korkuyoruz' diyerek sitem etti. Ardından yolcunun taksiden inmesini istedi. O anlar ticari taksi şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.