Gideceği yere kadar gitti, taksi ücretini ödemek istemedi! Yolcunun bahanesi şaşkına çevirdi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 10:19 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:30
Maltepe'den Pendik'e giden yolcu, 358 lira tutan ücreti ödemek istemedi. Bu nedenle taksici ve yolcu arasında tartışma çıktı. Taksici, "Haram zıkkım olsun. Sizin gibi insanları almaya da korkuyoruz" diyerek sitem etti. Yolcunun ücreti ödememek için bulduğu bahane ise şaşkına çevirdi.
Maltepe'den taksiye binen yolcu, Pendik'e gitmek istediğini söyledi. Taksici, yolcuyu gideceği yere kadar götürdüğünde hayatının şokunu yaşadı. Taksimetrenin 358 lira tuttuğunu söyleyen taksici, yolcunun 'cüzdanımı kaybettim. ücreti ödeyemem' cevabıyla karşılaştı.
"HARAM ZIKKIM OLSUN"
Yolcunun bu sözleri karşısında sinirlenen taksi şoförü yolcuya 'Haram zıkkım olsun. Sizin gibi insanları almaya da korkuyoruz' diyerek sitem etti. Ardından yolcunun taksiden inmesini istedi. O anlar ticari taksi şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı