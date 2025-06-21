Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda neler oluyor? Açıklama geldi

Giresun Valiliği, kentteki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki atık poşetleri toplanırken ortaya çıkan görüntünün morgda çekilen bir manzara gibi yansıtılmasına açıklama yaptı.

Sosyal medyada "morgdan cenazemizi alırken karşılaştığımız manzara" paylaşımlarıyla dolaşıma sokulan içeriklerle ilgili Giresun Valiliği'nden açıklama geldi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tıbbi atıklarını toplama ve bertaraf edilmesinden sorumlu şirket personelleri tarafından atık poşetlerine müdahale edildiği esnada sızıntı oluştuğu aktarılan açıklamada, "Bu durumun şirket personelince cep telefonuyla kaydedildiği, ardından alanın temizlendiği görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"ART NİYETLİ MANİPÜLASYON GİRİŞİMİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılan bu işlemler esnasında fotoğrafı çeken firma personeli ya da fotoğrafı ilettikleri kişiler tarafından hastanemizin morgunda cenazesini bekleyen vatandaşlarımızın karşılaştığı bir durummuş gibi servis edilmesi art niyetli bir manipülasyon girişimidir.

Bu durum, sağlık kurumlarımızın işleyişine ya da hijyen standartlarına ilişkin bir sorun değil aksine, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon girişimi ve kamu düzeni ile kurumsal itibarı zedelemeye yönelik mesnetsiz bir teşebbüstür."

Açıklamada, konuyla ilgili başlatılan idari ve adli sürecin hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.