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Giresun sahilinde 16 yaşındaki Damla'nın cesedi bulundu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ekim 2024 18:01 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 18:11
Giresun sahilinde 16 yaşındaki Damla&#039;nın cesedi bulundu

Giresun'da sahile vurmuş genç kız cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 16 yaşındaki Damla Nur'a ait olduğu tespit edildi.

 Giresun’un Görele ilçesinde sahile vurmuş bir kadın​ cesedi bulundu. Cesedin, 16 yaşlarındaki Damla Nur K.'ya ait olduğu belirlendi.
Görele ilçesinde sahile vurmuş bir ceset​ bulundu Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan cesedin Damla Nur K.'ya ait olduğu açıklandı. Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun sahilinde 16 yaşındaki Damla'nın cesedi bulundu - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
kadıncesetGiresun

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