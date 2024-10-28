Giresun sahilinde 16 yaşındaki Damla'nın cesedi bulundu

28 Ekim 2024 18:01 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 18:11

Giresun'da sahile vurmuş genç kız cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 16 yaşındaki Damla Nur'a ait olduğu tespit edildi.

Giresun’un Görele ilçesinde sahile vurmuş bir kadın​ cesedi bulundu. Cesedin, 16 yaşlarındaki Damla Nur K.'ya ait olduğu belirlendi.

Görele ilçesinde sahile vurmuş bir ceset​ bulundu Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan cesedin Damla Nur K.'ya ait olduğu açıklandı. Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.