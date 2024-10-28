Giresun sahilinde 16 yaşındaki Damla'nın cesedi bulundu
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ekim 2024 18:01 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 18:11
Giresun'da sahile vurmuş genç kız cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 16 yaşındaki Damla Nur'a ait olduğu tespit edildi.
Giresun’un Görele ilçesinde sahile vurmuş bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, 16 yaşlarındaki Damla Nur K.'ya ait olduğu belirlendi.
Görele ilçesinde sahile vurmuş bir ceset bulundu Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan cesedin Damla Nur K.'ya ait olduğu açıklandı. Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı