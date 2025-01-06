Giresun'da havuz faciası: 65'i çocuk çok sayıda kişi zehirlendi! Sorumlulara işlem yapıldı

06 Ocak 2025 18:21 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 18:26

Giresun Olimpik Yüzme Havuzu’nda meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi olayı sonrası çoğu öğrenci olmak üzere 71 kişi hastaneye kaldırıldı. 60 çocuk taburcu edilirken, 5’inin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili tesis müdürü ve şube müdürü görevden alınırken, hem idari hem de adli soruşturma başlatıldı.

Giresun’da Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nda meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi olayı sonrası tesis müdürü M.D. ve şube müdürü A.G. görevden alındı. Çoğu öğrenci olmak üzere 71 kişinin etkilendiği olayla ilgili soruşturmalar devam ederken, hastanede tedavi gören 60 çocuğun taburcu edildiği, 5 çocuğun ise tedavisinin sürdüğü açıklandı. 4 Ocak Cumartesi günü yaşanan olayda, 65’i çocuk ve 6’sı yetişkin olmak üzere toplam 71 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Olayın ardından açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, hem idari hem de adli soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Temür, Ankara’dan müfettiş ve teknik ekip talep ettiklerini ifade ederek şu sözleri dile getirdi: “Giresun Merkez Olimpik Yüzme Havuzu’nda görev yapan tesis müdürü ve şube müdürü görevlerinden alındı. Konuyla ilgili bilirkişi heyeti incelemelerini sürdürüyor. Bakanlığımız da süreci yakından takip ediyor. Yapılacak değerlendirmeler ve hazırlanan raporlar doğrultusunda varsa bir ihmal ya da eksiklik, gereken adımlar hızlı bir şekilde atılacaktır. Bu üzücü olaydan etkilenen çocuklarımıza ve ailelerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna detaylı bilgi verileceğini belirtti.