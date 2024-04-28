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28 Nisan 2024 18:15 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 18:16

Giresun’da üzücü olay! Kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kenenin ısırdığı şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Giresun’da üzücü olay! Kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Çamoluk ilçesinde 10 gün önce kenenin ısırdığı 68 yaşındaki Mehmet Bakırhan, Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören Bakırhan, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Çamoluk Belediye Başkanı Ergün Bakırhan'ın da ağabeyi olan Mehmet Bakırhan, ilçenin Dulundas Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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