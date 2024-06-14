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Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz sallandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
14 Haziran 2024 04:28 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 04:33
Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz sallandı

Akdeniz'in Girit Adası açıklarında gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. Deniz kaynaklı sarsıntının verilerini Kandilli Rasathanesi açıkladı.

Akdeniz ve Ege'de hafif büyüklükte sarsıntılar meydana gelmeye davam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre Girit gece 04.09'da 14 kilometre derinlikte 3.4 büyüklüğünde depremle sallandı.

Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz sallandı - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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