Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz sallandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
14 Haziran 2024 04:28 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 04:33
Akdeniz'in Girit Adası açıklarında gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. Deniz kaynaklı sarsıntının verilerini Kandilli Rasathanesi açıkladı.
Akdeniz ve Ege'de hafif büyüklükte sarsıntılar meydana gelmeye davam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre Girit gece 04.09'da 14 kilometre derinlikte 3.4 büyüklüğünde depremle sallandı.
Kaynak: tgrthaber.com