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Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz sallanıyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
22 Haziran 2024 01:09 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 01:10
Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz sallanıyor

Son dakika deprem haberi... Akdeniz'in Girit Adası açıklarında gece saatlerine doğru deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.

Akdeniz sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından gece saatlerinde yeniden sallandı.

Kandilli Rasathanesi, Girit açıklarında saat 23.46'da 3.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.. Depremin derinliği ise 18 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz sallanıyor - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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Yalçın Kaya 3 Ağustos 2021 19:50

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