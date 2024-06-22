Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz sallanıyor

22 Haziran 2024 01:09 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 01:10

Son dakika... Akdeniz'de deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika... Akdeniz'de deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

Akdeniz sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından gece saatlerinde yeniden sallandı.

Kandilli Rasathanesi, Girit açıklarında saat 23.46'da 3.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.. Depremin derinliği ise 18 kilometre olarak kayıtlara geçti.