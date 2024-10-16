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'Gitme ölürsün, salak mısın?' Polisten kaçmaya çalışan motosikletli dağlık alana daldı! 

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 19:29 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 19:34

Polis uygulamasından kaçmak isteyen motosiklet sürücüsü dağlık alana daldı. Polisin, 'Gitme ölürsün, salak mısın?' uyarılarına aldırış etmeden kaçan motosikletli yol kenarında bulunan su kanalına düştükten sonra yakalandı.

Son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla şahit olduğumuz motosikletle polisten kaçma videolarından biri, beklenmedik şekilde sonuçlandı. Motosikletli polisten kaçan sürücü​ yol kenarındaki dağlık alana daldı.

'Gitme ölürsün, salak mısın?' Polisten kaçmaya çalışan motosikletli dağlık alana daldı!  - 1. Resim

SU KANALINA DÜŞÜP YAKALANDI 

Polisin, "Gitme ölürsün, salak mısın?" uyarılarına aldırış etmeyen sürücü su kanalına düştükten sonra yakalandı. Motosikletli polisten kaçan sürücü yol kenarındaki dağlık alana daldı.

'Gitme ölürsün, salak mısın?' Polisten kaçmaya çalışan motosikletli dağlık alana daldı!  - 2. Resim

 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Polisin, "Gitme ölürsün, salak mısın?" uyarılarına aldırış etmeyen sürücü su kanalına düştükten sonra yakalandı. Motosikletli polisin kask kamerası tarafından kaydedilen görüntü sosyal medyada gündem oldu. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ahmet16 Ekim 2024 19:36

Neyse ki kendini kurtardı ama biraz da akıllı olması lazım böyle şeyler yaparken

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