Göbeğine vuran kadına sinirlendi, "Tokadımı yersin" diyerek üstüne yürüdü

07 May 2024 16:36 - Güncelleme : 07 May 2024 16:37

Çocukları engelli diye yaptıkları kan dondurdu! Anne-baba cinayetle yargılanacak

Çocukları engelli diye yaptıkları kan dondurdu! Anne-baba cinayetle yargılanacak

Beyoğlu Taksim semti Hüseyinağa Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir ara sokakta meydana gelen olayda alkollü olduğu öne sürülen bir kadın, tanımadığı bir kişinin göbeğine vurdu.

"TOKADIMI YERSİN"

Göbeğine vurulmasına sinirlenen adam ise, “Tokadımı yersin” sözleriyle kadının üstüne yürüdü. Ardından kadının tekmelerinden de nasibini alan adamı çevredeki üç arkadaşı güçlükle tutabildi. Bunun üzerine sokak ortasında avazı çıktığı kadar bağıran kadın, adama saldırmaya devam etmek istedi. Olayın büyüyeceğini anlayan çevre esnafının araya girmesiyle ikili dakikalar sonra ayrılabildi. O ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.