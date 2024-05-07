Göbeğine vuran kadına sinirlendi, "Tokadımı yersin" diyerek üstüne yürüdü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 16:36 - Güncelleme : 07 May 2024 16:37
İstanbul Taksim’de alkollü bir kadın, sokakta gördüğü adamın göbeğine vurunca olanlar oldu. Duruma sinirlenen adam "Tokadımı yersin" diyerek kadının üzerine yürüdü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu Taksim semti Hüseyinağa Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir ara sokakta meydana gelen olayda alkollü olduğu öne sürülen bir kadın, tanımadığı bir kişinin göbeğine vurdu.
"TOKADIMI YERSİN"
Göbeğine vurulmasına sinirlenen adam ise, “Tokadımı yersin” sözleriyle kadının üstüne yürüdü. Ardından kadının tekmelerinden de nasibini alan adamı çevredeki üç arkadaşı güçlükle tutabildi. Bunun üzerine sokak ortasında avazı çıktığı kadar bağıran kadın, adama saldırmaya devam etmek istedi. Olayın büyüyeceğini anlayan çevre esnafının araya girmesiyle ikili dakikalar sonra ayrılabildi. O ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı