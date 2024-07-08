Göç İdaresi'nden açıklama geldi: Kayseri olaylarında şikayetçi Suriyelilerin sınır dışı edildiği öne sürülmüştü!

08 Temmuz 2024 18:03 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 18:28

Kayseri'de bir Suriyeli çocuğa Suriye uyruklu bir kişinin istismarda bulunduğu iddiasıyla başlayan olaylarda Suriyelilerin evlerine, dükkanlarına saldırılar düzenlenmiş, araçları yakılmıştı. Başlayan olaylar sonrası can güvenlikleri tehlikede olduğu gerekçesiyle Suriyelilerin sokağa çıkamaz hale geldiği ve emniyet yetkililerinden yardım istediği öne sürüldü. Ancak bazı haberlere göre şikayetçi olan Suriyelilerin Türkiye'den sınır dışı edildiği iddia edildi.

BAŞKA BİR İLE NAKLEDİLDİLER

Bu iddialar sonrası Göç İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaparak, bu haberlerin doğru olmadığı sadece güvenlik açısından zor durumda olanların başka bir ile nakledildiği belirtildi.

Açıklamada yer alan detaylar şöyle:

"Bazı haber sitelerinde yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Kayseri’de saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği” iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kayseri Selçuklu Mahallesinde 01.07.2024 tarihinde meydana gelen olayda, sokaktan geçen Türk vatandaşı şahıslar ile o sırada evinin balkonunda bulunan Suriye uyruklu 15 yaşındaki şahıs arasında sözlü tartışma yaşanmıştır. Bu tartışma neticesinde Türk vatandaşı şahıslar, kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla 05.07.2024 tarihinde Suriyeli şahıstan şikayetçi olmuştur.

Şikayet üzerine hakkında adli işlem tesis edilen Suriyeli şahıs ile ailesinin kaydı, taraflar arasındaki olayların büyümesini önlemek ve güvenlik gerekçesiyle kendi talepleri doğrultusunda farklı bir ilimize alınmış ve nakilleri sağlanmaktadır. "