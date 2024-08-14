Göcek'te içinden teknelerin geçtiği site gündem oldu! Villaların fiyatı dudak uçuklattı

14 Ağustos 2024 11:48 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:23

İzmir'de kira fiyatları şoke etti! Haritayı gören hayrete düştü: 200 bin liraya dayandı

İzmir'de kira fiyatları şoke etti! Haritayı gören hayrete düştü: 200 bin liraya dayandı

Kiralık ev fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı! İşte İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık ev fiyatları

Kiralık ev fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı! İşte İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık ev fiyatları

Muğla Göcek'te içinde su kanalı olan lüks bir sitede kaydedilen görüntüler hayranlık uyandırdı. İçinden teknelerin geçtiği site sosyal medyada gündem oldu.

SİTEDEKİ EV FİYATLARI 70 MİLYON LİRA

Su kıyısında bulunan 2+1 yazlıkların 70 milyon TL'ye satıldığı sitenin aidatı ise 37 bin lirayı buluyor. Fiyatlar herkesi şaşkına çevirirken, su kanallı sitede çekilen videoya çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.

KİRA FİYATLARI EN FAZLA MUĞLA'DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Öte yandan Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda %95,5, son 4 yılda ise %133,2 artış gösterdi. Kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir ve Çanakkale oldu.

Endeksa verilerine göre Muğla kiralık evler için yıllık değer artışı %161,4 seviyesinde, ortalama metrekare kira 95 TL, ortalama kira ise 6 bin 416 TL, geri dönüş süresi 18 yıl.