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Göcek'te içinden teknelerin geçtiği site gündem oldu! Villaların fiyatı dudak uçuklattı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 11:48 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:23

Muğla Göcek'te bulunan lüks siteden paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu. Hollanda'nın Giethoorn köyünü andıran muhteşem sitede villa almak isteyenlere sunulan fiyat ise dudak uçuklattı.

Muğla Göcek'te içinde su kanalı olan lüks bir sitede kaydedilen görüntüler hayranlık uyandırdı. İçinden teknelerin geçtiği site sosyal medyada gündem oldu. 

Portville Göcek | buldink

SİTEDEKİ EV FİYATLARI 70 MİLYON LİRA 

Su kıyısında bulunan 2+1 yazlıkların 70 milyon TL'ye satıldığı sitenin aidatı ise 37 bin lirayı buluyor. Fiyatlar herkesi şaşkına çevirirken, su kanallı sitede çekilen videoya çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. 

Portville, Kanal Kenarında Satılık Villa

KİRA FİYATLARI EN FAZLA MUĞLA'DA ARTIŞ GÖSTERDİ 

Öte yandan Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda %95,5, son 4 yılda ise %133,2 artış gösterdi. Kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir ve Çanakkale oldu.

Endeksa verilerine göre Muğla kiralık evler için yıllık değer artışı %161,4 seviyesinde, ortalama metrekare kira 95 TL, ortalama kira ise 6 bin 416 TL, geri dönüş süresi 18 yıl.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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