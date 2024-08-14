Göcek'te içinden teknelerin geçtiği site gündem oldu! Villaların fiyatı dudak uçuklattı
Muğla Göcek'te bulunan lüks siteden paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu. Hollanda'nın Giethoorn köyünü andıran muhteşem sitede villa almak isteyenlere sunulan fiyat ise dudak uçuklattı.
Muğla Göcek'te içinde su kanalı olan lüks bir sitede kaydedilen görüntüler hayranlık uyandırdı. İçinden teknelerin geçtiği site sosyal medyada gündem oldu.
SİTEDEKİ EV FİYATLARI 70 MİLYON LİRA
Su kıyısında bulunan 2+1 yazlıkların 70 milyon TL'ye satıldığı sitenin aidatı ise 37 bin lirayı buluyor. Fiyatlar herkesi şaşkına çevirirken, su kanallı sitede çekilen videoya çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.
KİRA FİYATLARI EN FAZLA MUĞLA'DA ARTIŞ GÖSTERDİ
Öte yandan Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda %95,5, son 4 yılda ise %133,2 artış gösterdi. Kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir ve Çanakkale oldu.
Endeksa verilerine göre Muğla kiralık evler için yıllık değer artışı %161,4 seviyesinde, ortalama metrekare kira 95 TL, ortalama kira ise 6 bin 416 TL, geri dönüş süresi 18 yıl.