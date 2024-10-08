Göçmen kaçakçılarına 81 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

08 Ekim 2024 08:10 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 08:29

Bakan Yerlikaya 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda Jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda; 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4040 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda Jandarma​ tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda; 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4040 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82’si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 adet aracın ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."