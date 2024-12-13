Göçmen kaçakçılarına 81 ilde 'Kalkan' operasyonu! Çok sayıda kişi yakalandı

13 Aralık 2024 08:22 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 08:35

Bakan Yerlikaya ülke genelinde düzenlenen “Kalkan-35” operasyonlarında 9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 981 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya​ ülke genelinde düzenlenen “Kalkan-35” operasyonlarında 9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 981 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detayları;



"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 26 bin 438 personel, 8 bin 412 ekip ile 5 bin 396 noktada; 4 bin 327 metruk bina, 7 bin 475 umuma açık yer, 461 terminal ve 2 bin 987 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 250 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi, jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum."