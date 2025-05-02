Göçmen kaçakçılarına büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 547 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 547 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde;

28 bin 630 personel, 9 bin 152 ekip ile 5 bin 684 noktada; 4 bin 309 metruk bina, 7 bin 869 umuma açık yer, 493 terminal ve 2 bin 798 diğer yerler

olmak üzere toplam 15 bin 469 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. "

https://x.com/AliYerlikaya/status/1918171445064090036