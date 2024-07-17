İnsan kaçakçılığına geçit yok! 5 organizatör tutuklandı, 94 düzensiz göçmen yakalandı

17 Temmuz 2024 11:36 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:54

İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik 'Kalkan-26' operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 5 organizatör tutuklanırken, çok sayıda düzensiz göçmen de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN TRANSİT GEÇİŞ YOLU OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İnsan kaçakçılığı yaparak Türkiye'yi göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirilmesine izin vermeyeceklerini bildiren Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; TEM otoyolu Edirne istikameti üzerinde Büyükçekmece mevkiinde durdurulan bir araca yönelik 'KALKAN-26' operasyonu gerçekleştirildi.

5 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Operasyon sonucu; tır sürücüsü A.G., göçmen kaçakçılığı organizatörleri T.K., C.E., R.H. ve B.T. Göçmen Kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu organizatörlerle anlaştıkları tespit edilen 94 düzensiz göçmen yakalandı.

Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."