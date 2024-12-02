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Göçmen kaçakçılarına Kalkan-33 operasyonu! 115 kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 08:50 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 08:56

İçişleri Bakanı Yerlikaya 81 ilde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen "Kalkan-33" operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve bunlardan 49'unun tutuklandığı açıkladı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen "Kalkan-33" operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen “KALKAN-33” operasyonlarında: 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 49'u tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarında, Ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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