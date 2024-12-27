Göçmen kaçakçılarına Kalkan-36 operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

27 Aralık 2024 08:44 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:01

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılarına yönelik Kalkan-36 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 656 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla göçmen kaçakçılarına büyük bir darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen Kalkan-36 operasyonu ile yüzlerce düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında kontroller gerçekleştirildi.

EKİPLER DİDİK DİDİK ARADI

402 bin 609 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 26 bin 456 personel, 8 bin 370 ekip ile 5 bin 446 noktada; 4 bin 295 metruk bina, 7 bin 776 umuma açık yer, 514 terminal ve 3 bin 31 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 616 yer kontrol edildi.

YÜZLERCE DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan kontroller sonucu 656 düzensiz göçmen ve 32’si yabancı uyruklu olmak üzere 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.