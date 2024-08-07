Göğsüne taşla vurarak kalbini patlattılar! Malatya’daki vahşetle ilgili yeni gelişme

07 Ağustos 2024 09:32 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:52

Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu

Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Nurkuyusu Mahallesi’nde meydana gelen olayda; aralarında husumet bulunan akrabalar arasından tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirine girdi.

Kavgada darp edilen Y.B. ile Murat B. yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye sevk etti.

GÖĞSÜNE TAŞLA VURARAK KALBİNİ PATLATTILAR

Göğsüne taşla vurularak darp edilen ve kalbinin patladığı belirlenen Murat B. kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili Y.B., A.B. ile M.M.B. tutuklandı.