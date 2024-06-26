Gökçeada'da deprem! AFAD verileri açıkladı

26 Haziran 2024 23:03 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 23:15

Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar da netleşti. Son dakika deprem, Çanakkale'de deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ve depremin 4.4 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da deprem olmadan 10 saniye önce 'Çanakkale'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

ÇANAKKALE SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen ancak şiddeti 4.4 olan deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklama yaptı. Her iki veride de depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

ÇANAKKALE GÖKÇEADA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez üssü Gökçeada olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin kaç 16 kilometre altındaki depreme dair AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Kandilli'ye göre deprem yerin 6 kilometre altında gerçekleşti.

Çanakkale'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...