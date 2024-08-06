Gökçeada'da mako cinsi köpek balığı görüldü! Yunanlılara kafa tutan balıkçı İlker Özdemir gündem oldu

06 Ağustos 2024 09:28 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:38

3 metre uzunluğundaki mako cinsi köpek balığını gören İlker Özdemir'in heyecanı kameralara yansıdı. 500 kilo ağırlığındaki mako cinsi köpek balığı en vahşi mavi köpek balığı cinslerinden biridir.

GÖKÇEADA'DA MAKO CİNSİ KÖPEK BALIĞI GÖRÜLDÜ!

Gökçeada açıklarında mako cinsi köpek balığını yakalayan İlker Özdemir, arkadaşlarıyla balık avlarken köpek balığı ile karşılaştı.

Yunanlılara kafa tutan balıkçı olarak bilinen fenomen Özdemir, sosyal medya hesabında o anları paylaştı.

Özdemir, "Balığı 40 metre suda kılıç balığı paragatı ağlarına dolanmış halde bulunduk. Paragattan sularla kıyılara yaslamış. Demek ki bu hayvan bu kadar sığ kıyılarda geziyor. Yaklaşık 40 metre derinlikteki sularda dünyanın en vahşi köpek balıklarından mako cinsi. Devasa bir balık. Köpek balıkları kıyılara gelebiliyor. Bunlar vahşi hayvanlar. Plajlara gelir mi bilmiyorum ama dikkatli olalım. Etrafımıza bakalım. Dünyanın en vahşi balığı Gökçeada'da. Yaklaşık 3 metre boyunda ve yarım tonluk bir hayvan. Misinalar balığı boğmuş. Çünkü bu hayvanı avlamak yasak ama ölmüş. Biz bu haliyle verelim belki değerlendirilir. Ben hayatımda ilk defa bu tür bir balığı kıyıda gördüm" dedi.

MAKO CİNSİ KÖPEK BALIĞI NEDİR?

ssaatte 80 kilometreye kadar yüzmesini sağlayan inanılmaz derecede özel bir cilt yapısına sahip ve bu da onları dünyanın en hızlı balığı yapıyor.

Hızı nedeniyle, günde 55 kilometreye kadar muazzam mesafeleri aşabiliyor. Sudan 9 metreye kadar atlayabiliyor. Bu hayvanlar dünya okyanuslarında hem tropikal hem de ılıman sularda bulunabilir. Mako köpekbalıkları iki tür arasında ayırt edilir.

Kısa yüzgeçli mako köpekbalığı ve uzun yüzgeçli mako köpekbalığı. 2-4 metre uzunluklarına ulaşabilir ve kuzenleri büyük beyazlar gibi uskumru köpekbalıkları ailesine aittirler. Bunların özelliği sivri burunları, kavisli, genişlemiş ön dişleri ve büyük gözleridir.