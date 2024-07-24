Gökyüzünde görsel şölen: Dolunay görenleri mest etti

24 Temmuz 2024 01:32 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 01:35

Van Gölü’nde rüya gibi bir manzara: Kızıl dolunay ve yakamoz şöleni!

Van Gölü’nde rüya gibi bir manzara: Kızıl dolunay ve yakamoz şöleni!

Akşam saatlerinde Düzce’de gökyüzünde beliren dolunay görenleri hayran bıraktı. Dolunayı daha yakından görmek isteyen bazı vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarken, şehir merkezi üzerinden bazı vatandaşlar da bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Havada net bir şekilde görüntülenen dolunay öte yandan dron ile havadan da kaydedildi.