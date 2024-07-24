Gökyüzünde görsel şölen: Dolunay görenleri mest etti
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Temmuz 2024 01:32 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 01:35
Düzce’de gece saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay görenleri mest etti.
Akşam saatlerinde Düzce’de gökyüzünde beliren dolunay görenleri hayran bıraktı. Dolunayı daha yakından görmek isteyen bazı vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarken, şehir merkezi üzerinden bazı vatandaşlar da bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.
Havada net bir şekilde görüntülenen dolunay öte yandan dron ile havadan da kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı