Göl kıyısında dehşet! Önce sevgilisini sonra kendisini öldürdü

14 Ekim 2024 17:17 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 17:17

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir göl kenarında 37 yaşındaki Emre Naynal, 40 yaşındaki Ayşegül Sefer'i başından vurdu. Naynal daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Çukurova​ ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı​'nda yine bir cinayet​ olayı yaşandı. İddialara göre 37 yaşındaki Emre Naynal lüks otomobil kiraladı ve kız arkadaşı 40 yaşındaki Ayşegül Sefer ile göl kıyısına geldi.

AYNI TABANCA İLE KENDİSİNİ VURDU

Bir süre sonra Naynal, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Ayşegül Sefer'i başından vurdu. Ardından Naynal, aynı tabanca ile kendisini başından vurdu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre Naynal ve Ayşegül Sefer'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından cesetler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayda kullandığı değerlendirilen tabanca Emre Naynal'ın cesedinin üzerinden alınarak incelenmek üzere kriminale götürüldü.