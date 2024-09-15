Google kurumsal temizliğe girişti! Gmail hesaplarını siliyor: İşte mail hesabınızı koruma yolları

15 Eylül 2024 13:07 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 13:24

Google bazı Gmail hesaplarını silme sürecine girişti. Google, geçen yıl bir güvenlik güncellemesinin parçası olarak etkin olmayan Gmail hesaplarını silmeyi planladığını açıklamıştı. Teknoloji devi , var olduğu tahmin edilen 1,8 milyar Gmail hesabından etkin olmayanları silecek.

Birden fazla e-posta hesabının , parolanın ve uygulamanın olduğu bir dünyada Google, kurumsal bir temizlikle işleri kolaylaştırmaya çalışıyor. Eğer bir süredir kullanmadığınız bir gmail hesabınızı elinizde tutmak istiyorsanız, şimdi başlamanın tam zamanı. İşte mail hesabınızı korumak için yapmanız gerekenler.

GOOGLE GMAİL HESAPLARINI SİLECEK

Google, geçen yıl güvenlik güncellemesi kapsamında etkin olmayan Gmail hesaplarını silmeyi planladığını açıklamıştı. Şirketin ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Ruth Kricheli, Mayıs 2023'te yazdığı blog yazısında, insanların çevrimiçi ortamda kullandıkları ürün ve hizmetlerin güvenli olmasını istediğini belirtti.

Ruth Kricheli, "Kullanıcılarımızı spam, kimlik avı dolandırıcılığı ve hesap ele geçirme gibi güvenlik tehditlerinden korumak için teknoloji ve araçlara yatırım yapmamızın nedeninin bu olduğunu" açıklamasında bulundu.

Kricheli, "Bu korumalara rağmen, bir hesap uzun bir süre kullanılmamışsa, tehlikeye atılma olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, unutulan veya gözetimsiz hesapların genellikle tehlikeye atılmış olabilecek, iki faktörlü kimlik doğrulaması ayarlanmamış ve kullanıcı tarafından daha az güvenlik kontrolü almış eski veya yeniden kullanılan parolalara güvenmesidir" diye de ekledi.

GOOGLE DOKÜMAN VE FOTOĞRAFLARI DA SİLECEK Mİ?

Etkin olmayan bir hesabın tehlikeye atılma riskini azaltmak için Google'ın tüm ürünlerinde Google hesapları için etkin olmama politikasını iki yıla güncelledi.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında yazdığı bir yazıda Google şöyle demişti:

"Bu yılın sonlarından itibaren, bir Google hesabı en az iki yıl boyunca kullanılmamış veya oturum açılmamışsa, hesabı ve içeriğini silebiliriz. Bu içerik, Google Workspace'teki (Gmail, Dokümanlar, Drive, Meet, Takvim) ve Google Fotoğraflar'daki içerikler de dahil. Bunu yavaş ve dikkatli bir şekilde, kısaca haber vererek. Hayatı geçireceğiz."

OKUL VEYA İŞLETME HESAPLARI ETKİLENMEYECEK

Temizlik işlemi, yalnızca kişisel Google hesapları için geçerli olacak ve okul veya işletme gibi kuruluşların hesaplarını etkilemeyecek. Hesap silme işlemi geçen yılın Aralık ayında başladı ve aşamalı olarak, oluşturulan ve bir daha asla kullanılmayan hesaplardan başlanarak gerçekleştiriliyor.

Google, bir hesabı silmeden önce, silme işleminden önceki aylarda hem hesap e-posta adresine hem de kurtarma e-postasına (eğer varsa) birden fazla bildirim göndereceğini söyledi.

GMAİL HESABIMI NASIL KORUYABİLİRİM?

Google, var olduğu tahmin edilen 1,8 milyar Gmail hesabından etkin olmayanları silerek kurumsal temizlik hareketini başlattı. Vatandaşlar ise Gmail, fotoğraflar ve içerikleri korumak için atabilecek adımları araştırmaya başladı.

Google, Gmail hesap sahiplerinin hesaplarını saklamak istemeleri halinde hesaplarının silinmesini önleyebilecekleri bir dizi ipucu verdi. Bir Google hesabını aktif tutmanın en basit yolunu en az iki yılda bir oturum açmak olarak gösterdi.

Google hesaplarında veya herhangi bir Google hizmetinde oturum açarsanız ve aşağıdaki işlemlerden birini kullanırsanız, hesaplarınız etkinleştirilir ve silinmez. Bu işlemler şöyle;

E-posta okuma veya gönderme

Google Drive'ı kullanma

Bir YouTube videosu izlemek

Google Play Store'dan bir uygulama indirme

Google Arama'yı kullanma

Üçüncü taraf bir uygulama veya hizmette oturum açmak için Google ile oturum açma özelliğini kullanma

Bunlardan herhangi birini yapmanız, hesabınızın silinmeye karşı güvende olmasını sağlayacaktır.