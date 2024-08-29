Gören gözlerine inanamadı! Ormanda 40 kiloluk mantar buldu, bakın ne kadara sattı

29 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:50

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Hocavakıf köyünde yaşayan İbrahim Özkan, ormanlık alanda nadir bulunan ve yaklaşık 40 kilogram ağırlığında olan bir gürgen mantarı buldu. Bu büyük mantarı ilçe pazarına götüren Özkan, kilosunu 50 TL'den satışa çıkardı. Sonunda mantarın tamamını 2 bin TL karşılığında sattı.

GÜRGEN MANTARI NASIL YETİŞİR?



Gürgen mantarı, özellikle kayın, meşe ve gürgen gibi yaprak döken ağaçların köklerinde simbiyotik bir ilişki içinde yetişen bir mantar türüdür. Bu mantarın doğal yetişme ortamı genellikle nemli, serin ormanlık alanlardır. Gürgen mantarının yetişmesi için uygun koşullar şunlardır:

Ortam: Gürgen mantarı, doğal olarak ormanlık alanlarda yetişir. Bu mantar, özellikle yaprak döken ağaçların (gürgen, meşe, kayın gibi) altında ve çevresinde bulunur.

Toprak: Mantarlar organik madde açısından zengin, humuslu toprakları severler. Gürgen mantarı da bu tür zengin topraklarda daha iyi gelişir.

Nem: Mantarlar, yüksek nem oranına ihtiyaç duyar. Bu nedenle, gürgen mantarının yetiştiği alanlar genellikle nemli ve gölge alanlardır.

Sıcaklık: Gürgen mantarları serin ve ılıman iklimlerde yetişir. Genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, yağışlı dönemlerde ortaya çıkarlar.

Simbiyotik İlişki: Gürgen mantarı, ağaç kökleriyle simbiyotik bir ilişki kurarak beslenir. Bu ilişki sayesinde mantar, ağacın köklerinden su ve besin alırken, ağaç da mantardan bazı mineral maddeleri alır.

Gürgen mantarı, doğal ortamında yetiştirildiği için tarım yoluyla yetiştirilmesi zordur. Ancak mantarın yetiştiği koşullar göz önünde bulundurularak, benzer bir çevre oluşturulursa, kontrollü ortamlarda yetiştirilmesi mümkün olabilir.