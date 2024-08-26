Gören kahkahaya boğuldu! Küçük çocuk el arabasıyla damadın önünü kesti: "Parayla doldur"

26 Ağustos 2024 15:34 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:35

Zonguldak Devrek'te yangın henüz kontrol altına alınamadı

Zonguldak Devrek'te yangın henüz kontrol altına alınamadı

Kıyamet senaryoları gerçeğe dönüşürse ayakta kalacak ülkeler belli oldu! Bilim insanları onayladı

Kıyamet senaryoları gerçeğe dönüşürse ayakta kalacak ülkeler belli oldu! Bilim insanları onayladı

Merkeze bağlı Yazıören köyünde Tunahan Ceylan ile Esra Çelik'in düğününde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gelini Bolu2da alan damat köyün girişinde inerek yürümeye başladı.

Damadın arkadaşları, onu yolun ortasında durdurdu. Kurdukları masada pişti oynayan arkadaşlar, para almadan kalkmadı. Damat, bir miktar para verdikten sonra yürüyüş devam etti.,

GÖRENLER KAHKAHAYA BOĞDULDU

10 yaşındaki Vedat Yerlikaya, evine yaklaşan damadın önünü el arabasıyla kesti. Yoldan geçit vermeyen küçük çocuk, "El arabasını parayla doldur" dedi. Damattan 300 liraya yakın para alan çocuk zorla ikna oldu. O anları görenler ise kahkahaya boğuldu.