Gören kahkahaya boğuldu! Küçük çocuk el arabasıyla damadın önünü kesti: "Parayla doldur"
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 15:34 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:35
Bolu'da düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Damadın önünü el arabasıyla kesen 10 yaşındaki çocuk, el arabasını parayla doldurmasını istedi. O anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.
Merkeze bağlı Yazıören köyünde Tunahan Ceylan ile Esra Çelik'in düğününde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gelini Bolu2da alan damat köyün girişinde inerek yürümeye başladı.
Damadın arkadaşları, onu yolun ortasında durdurdu. Kurdukları masada pişti oynayan arkadaşlar, para almadan kalkmadı. Damat, bir miktar para verdikten sonra yürüyüş devam etti.,
GÖRENLER KAHKAHAYA BOĞDULDU
10 yaşındaki Vedat Yerlikaya, evine yaklaşan damadın önünü el arabasıyla kesti. Yoldan geçit vermeyen küçük çocuk, "El arabasını parayla doldur" dedi. Damattan 300 liraya yakın para alan çocuk zorla ikna oldu. O anları görenler ise kahkahaya boğuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı