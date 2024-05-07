Görenler cep telefonunu sarıldı! Niğde'de mercek bulutu...
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 11:19 - Güncelleme : 07 May 2024 11:23
Niğde'de çok katmanlı mercek bulutu görüldü. Vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
Engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşan mercek bulutları görenlerin ilgisini çekiyor. Niğde’de oluşan mercek bulutu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
HEMEN KAYIT ALTINA ALDILAR
İl merkezinden birçok noktadan görülebilen mercek bulutu bir süre sonra dağıldı. Birçok kişi gökyüzündeki doğa olayını cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı