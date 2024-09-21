Görenler Venedik sandı ama burası Adana! Kayıkla böyle gezdiler

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21 Eylül 2024 20:17 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 20:18

Adana'da etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sokağını sular altında gören vatandaşlar kayıkla gezip o anları sosyal medyada paylaştı. Manzarayı görenler Venedik benzetmesi yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası Adana’da sağanak​ yağış​ hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış 2 saat sürdü. Merkez ilçede bazı yollar adeta göle döndü. Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar su doldu. Merkez Seyhan ilçesine bağlı 70651 sokağı da su basınca vatandaşlar kayıkla gezip o anları sosyal medyada paylaştı. TEPKİ GÖSTERMEK İSTEDİLER Şehmus Tekin isimli vatandaş, her yağmurda sokakların su altında kaldığını belirterek, "Bu duruma tepki göstermek için kayıkla gezdik. Bir türlü bu sokak çözülmüyor. Her yağmur aynı durumu yaşıyoruz. İnsanlar 1. katlarda oturamıyor bu sokakta” dedi. Mahalle sakinlerinden Halime Şah, “Her yağmur evimizi su basıyor. İstinat duvarı yaptırmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı. VENEDİK BENZETMESİ Sosyal medyada yayılan görüntülerde bazı vatandaşlar Venedik benzetmesi yaptı. İlgili Haberler İstanbul’da sağanak sonrası yollar dereye döndü: Sürücüler zor anlar yaşadı! Trabzon'da gün ağardı, sel suları çekilince bilanço ortaya çıktı