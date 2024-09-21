Görenler Venedik sandı ama burası Adana! Kayıkla böyle gezdiler
Adana'da etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sokağını sular altında gören vatandaşlar kayıkla gezip o anları sosyal medyada paylaştı. Manzarayı görenler Venedik benzetmesi yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası Adana’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış 2 saat sürdü. Merkez ilçede bazı yollar adeta göle döndü.
Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar su doldu.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı 70651 sokağı da su basınca vatandaşlar kayıkla gezip o anları sosyal medyada paylaştı.
TEPKİ GÖSTERMEK İSTEDİLER
Şehmus Tekin isimli vatandaş, her yağmurda sokakların su altında kaldığını belirterek, "Bu duruma tepki göstermek için kayıkla gezdik. Bir türlü bu sokak çözülmüyor. Her yağmur aynı durumu yaşıyoruz. İnsanlar 1. katlarda oturamıyor bu sokakta” dedi.
Mahalle sakinlerinden Halime Şah, “Her yağmur evimizi su basıyor. İstinat duvarı yaptırmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.
VENEDİK BENZETMESİ
Sosyal medyada yayılan görüntülerde bazı vatandaşlar Venedik benzetmesi yaptı.
Adana'da yaşayan insanlar gerçekten şanslıymış, böyle bir eğlenceli durumla karşılaşıyorlarmış