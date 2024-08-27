Görevlilerin ağzı açık kaldı: 5 adamın çıktığı yer hayrete düşürdü

27 Ağustos 2024 20:35 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 20:35

Mesut Özil Üsküdar'da cami temizledi! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Mesut Özil Üsküdar'da cami temizledi! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Edirne'de İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçaklara göz açtırmıyor. Şüphelendikleri aracı takibe aldılar ve 5 adamın insan sağlığını hiçe sayarak sığdığı yedi görünce şaşkınlık yaşadılar.

Yunanistan'a yol alan Makedonya uyruklu D.A. isimli kişinin kullandığı kamyonette yapılan taramada gizli bölmede insan çıktı. Normal bakıldığında asla fark edilmeyen, sonradan özel olarak yapılmış, zula olarak tabir edilen, 230 santimetre uzunluğunda 130 cm eninde ve 30 santimetre yüksekliğinde bir bölme tespit edildi.

GİZLİ BÖLMEDE KAÇAK GÖÇMENLER

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerinin dikkatinden kaçmayan gizli bölme içerisinde toplam 5 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yetkililer, ülkede göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde böyle bir düzeneğe ilk defa rastladıklarını ifade ettiler.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu “Göçmen Kaçakçılığı ve Kaçakçılık” suçlarında gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli D.A. işlemlerinin ardından daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Toplamda 5 düzensiz kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.