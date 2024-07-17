Görme engelli kadın ve eşi açık bırakılan rögara düştü!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 22:37 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 22:38
Atakum'da görme engelli bir kadın ve eşi yolda yürürken açık bırakılan rögar yüzünden ölümden döndü. Açık rögar çukuruna düşen eşler yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Samsun Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde saat 11.15'te altyapı çalışması sırasında etrafında güvenlik önlemi alınan ancak o sırada çalışma olduğu için kapağı açık bırakılan rögarın içine yoldan geçen görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. ve Emrah D. düştü. Çiftin yardımına firma çalışanları ve vatandaşlar koştu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı