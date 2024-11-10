Görünmez kaza: Scooter sürücüsü otomobilin açılan kapısına çarptı! O anlar kamerada

10 Kasım 2024 02:47 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 02:49

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir scooter sürücüsü, otomobilin açılan kapısına çarparak yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 23.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde görünmez bir kaza meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Rıdvan N.(18) yönetimindeki scooter, sürücü Armağan A.'nın(22) yol kenarına park ettiği otomobilinin açtığı sürücü kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.