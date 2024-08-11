Görüntüler Ardahan'da kaydedildi! Milyonlarcası bir arada

11 Ağustos 2024 06:59 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 07:00

Ardahan'da bildik görüntüler yeniden ortaya çıktı. Bölgede "bir günlükler" veya "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm uçuşu" bir kez daha kameralara yansıdı.

VATANDAŞLAR MERAKLA İZLİYOR

Öncelikle Kura Nehri bölgesinde görülen kırmızı renkli kelebek, sonraları Ardahan Kalesi ile tarihi Ardahan Köprüsü çevresinde yoğunlaştı. Kelebekler, havanın kararması ile birlikte tarihi Kura Köprüsü ve Kura Nehri kıyısına da geldi. Vatandaşların bakışları arasında sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçan kelebekler, bir ya da birkaç süren ömürlerini bu şekilde tamamlıyor.

1 HAFTA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Geçen yıl da aynı bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta daha "ölüm dansını" sürdürmesi bekleniyor. Mayıs sineklerinin sayısı gece saatlerine doğru artarken, yoldan geçen vatandaşlar uçuşlarını izledi. Sineklerin uçuşu, yaklaşık yarım saat kanat çırpmanın ardından ölümleriyle noktalanıyor.