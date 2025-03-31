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 | Sule Altinel

Görüntüler korkunç! Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, araçların önü adeta yok oldu: 3 ölü, 1 yaralı

Çanakkale’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın fotoğrafları kan dondururken, araçların ön kısımlarnını tamamen parçalandığı görüldü.

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Görüntüler korkunç! Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, araçların önü adeta yok oldu: 3 ölü, 1 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 05:09
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 05:11

Çanakkale’de bayramın 2’nci günü feci bir kaza meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında Ezine-Bayramiç Karayolu üzerinde Orhan Arslan yönetimindeki otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu idaresindeki otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde kafa kafaya çarpıştı.

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Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kazanın şiddetiyle her iki otomobilin ön tarafı tamamen parçalandı.

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Çarpışma sırasında otomobillerin parçaları yola savruldu. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan sürücü Orhan Arslan, yolcu Yasemin Arslan ve henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu ise yaralandı. Zeybek, olay yerine gelen ambulansla ÇOMÜ Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Polis kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Tek taraflı ulaşım sağlanan Ezine-Bayramiç Karayolu çift yönlü tekrar ulaşıma açıldı.

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