Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Ceza yağdı, işletme kapatılabilir
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 13:08 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:18
Ortaköy'de Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın fotoğrafını göstererek müşteri çekmeye çalışan 40 hanutçuya ceza yağdı. Sosyal medyada gündem olan işletmenin ise kapatılma ihtimalinin olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Ortaköy'deki bir kumpir işletmesi sosyal medyada gündem oldu. Prens Selman'ın fotoğrafını gösteren, ısrarcı ve yüksek sesle Arap turistleri çekmeye çalışan işletmeye polis ekipleri tarafından ceza yağdı.
40 KİŞİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Sosyal medyadaki görüntülerin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, “Hanutçuluk” yaptığı belirlenen 40 şahsı tespit etti.
CEZA YAĞDI
Emniyete götürülen şahıslara Kabahatler Kanunu uyarınca “çevreye rahatsızlık vermek (Hanutçuluk)“ suçundan toplamda 38 bin 80 lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan Beşiktaş Kaymakamlığı'na başvuru yapıldığı ve çıkacak karar doğrultusunda işletmenin kapanabileceğini bilgisine ulaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı