Görüntüler sosyal medyada infiale neden olmuştu! Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma

İstanbul Pendik’te bulunan okulda bir öğretmenin, derste tahtaya kaldırdığı öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet uygulaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Öğretmen şiddet anlarını kayda alan başka bir öğrenci sayesinde ifşa oldu. Öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı. Öğretmen D.A'nın Maltepe'deki görev yerinden disiplin sorunları nedeniyle Pendik’e sürgünle gönderildiği öğrenildi.

Olay görüntüler İstanbul Pendik'ten geldi. Ergenekon Ortaokulu’nda görev yapan bir öğretmenin, derste tahtaya kaldırdığı öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığı video infiale neden oldu. Olay anı, sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Öğrencilerden gelen açıklamalar velileri dehşete düşürdü.

"PİSLİKSİN, SENİ GEBERTİRİM"

Görüntülerde öğretmenin, öğrenciye bağırarak “Pisliksin, seni gebertirim” dediği duyuluyor. Sınıfta yaşanan bu anlar, öğrencilerin ailelerini harekete geçirdi. Veliler okul yönetimine giderek şikâyet dilekçelerini teslim etti.

İddialara göre, hakkında daha önce de benzer şikâyetler bulunan öğretmen D.A., Maltepe'deki görev yerinden disiplin sorunları nedeniyle Pendik’e sürgünle gönderilmişti.

CEP TELEFONUYLA KAYIT ALTINA ALINDI

Sınıftaki öğrencilerden birinin ablası Gül Ak, kardeşinin daha önce yaşananları korkudan kendilerine anlatamadığını söyledi. “Bugün sınıfta yaşananları görünce dayanamamış, cep telefonuyla kaydetmiş. Görüntüleri bize gösterince hemen okula gidip şikayetimizi yaptık” dedi. Darp edilen öğrencinin ailesinin ilk etapta olaya sessiz kalınmasını istediğini belirten Ak, “Ama ben susmadım” diye konuştu.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi.