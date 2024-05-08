Gövde üzerine inen kargo uçağından pilotlar böyle tahliye edildi

08 May 2024 13:08 - Güncelleme : 08 May 2024 13:08

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Ön iniş takımı açılmayınca önce arka tekerlekleri açılan ardından gövde üzerine inen Fedex Havayolları’na ait kargo uçağı kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.

UÇUŞLARA KAPATILDI

Bakan Uraloğlu, 2 pilotun tahliye edildiğini ve pilotların sağlık durumunun iyi olduğu söyledi. Uçağın indiği pistin uçuşlara kapatıldığı söyleyen Bakan Uraloğlu, kazanın nedeninin teknik incelemenin ardından belli olacağını ifade etti.