Gövde üzerine inen kargo uçağından pilotlar böyle tahliye edildi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 13:08 - Güncelleme : 08 May 2024 13:08
İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağı iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine iniş yaptı. Olayın ardından 2 pilot böyle tahliye edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Ön iniş takımı açılmayınca önce arka tekerlekleri açılan ardından gövde üzerine inen Fedex Havayolları’na ait kargo uçağı kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.
UÇUŞLARA KAPATILDI
Bakan Uraloğlu, 2 pilotun tahliye edildiğini ve pilotların sağlık durumunun iyi olduğu söyledi. Uçağın indiği pistin uçuşlara kapatıldığı söyleyen Bakan Uraloğlu, kazanın nedeninin teknik incelemenin ardından belli olacağını ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı