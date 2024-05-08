Gövdesinin üzerine inen uçakta pilot ile kule arasında geçen konuşma ortaya çıktı

08 May 2024 12:42 - Güncelleme : 08 May 2024 12:51

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağının iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerinde iniş yapmak zorunda kaldı. Piste sürten gövde nedeniyle kısa süreli alevler çıkarken, uçak ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olaydan sonra pilot ile kule arasındaki konuşma kayıtları ortaya çıktı.

KULE GÖRSÜN DİYE YAKINDAN GEÇTİ

Piste inmeye çalıştığı esnada ön takımlarının açılmadığı için pisti pas geçen pilot durumu kuleye bildirdi. Onay aldıktan sonra havada birkaç tur atan Fedex kargo uçağı daha sonra kulenin bu durumu görmesi için yakından geçeceğini belirtiyor. Bunun üzerine kuleden onay alan pilot, uçak ile alçak geçiş yaparak kulenin görebileceği şekilde geçiyor. Daha sonra iniş için hazırlanan pilot, ön iniş takımları açılmayınca bu sefer uçağı gövdesinin üzerine piste indiriyor.