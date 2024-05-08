Gövdesinin üzerine inen uçakta pilot ile kule arasında geçen konuşma ortaya çıktı
İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine inen kargo uçağının pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı. Pilot, iniş takımlarının açılmadığını ve durumu kulenin görmesi için yakın geçtiğini söylüyor.
İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağının iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerinde iniş yapmak zorunda kaldı. Piste sürten gövde nedeniyle kısa süreli alevler çıkarken, uçak ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olaydan sonra pilot ile kule arasındaki konuşma kayıtları ortaya çıktı.
KULE GÖRSÜN DİYE YAKINDAN GEÇTİ
Piste inmeye çalıştığı esnada ön takımlarının açılmadığı için pisti pas geçen pilot durumu kuleye bildirdi. Onay aldıktan sonra havada birkaç tur atan Fedex kargo uçağı daha sonra kulenin bu durumu görmesi için yakından geçeceğini belirtiyor. Bunun üzerine kuleden onay alan pilot, uçak ile alçak geçiş yaparak kulenin görebileceği şekilde geçiyor. Daha sonra iniş için hazırlanan pilot, ön iniş takımları açılmayınca bu sefer uçağı gövdesinin üzerine piste indiriyor.