Gözaltına alınan İbrahim Yılmaz'ın adliyedeki neşeli halleri şoke etti! Gazetecilere gülerek el salladı

11 Kasım 2024 14:55 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:56

Sosyal medyada 20 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz yasa dışı bahis iddiasıyla gözaltına alındı. Yılmaz'ın kendisini görüntüleyen gazetecilere gülerek el salladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye getirilirken, sosyal medyada 20 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ın görüntüleri gündem oldu. Kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayan Yılmaz'ın oldukça mutlu olduğu görüldü.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kapsamda düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Zorbey Erkoçlar, İbrahim Yılmaz, Aleksander Mensikof ve Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

5 şüphelinin yurt dışında olduğu, diğer 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenilmişti. Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermeleri bekleniyor.