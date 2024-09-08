Gözü yaşlı anneden 3 gündür kayıp kızı için acı çağrı: Kendimi öldürürüm

08 Eylül 2024 13:56 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 13:57

Antalya'da kaybolan 3 gündür haber alınamayan Ezo Çamlı’nın annesi gözyaşlarıyla kızına çağrı yaptı. Acılar içinde kalan anne ''kızım sen gelmezsen kendimi öldürürüm'' diye sitem etti. Çamlı'nın en son arkadaşıyla görüldüğü ve polislerden kaçtığı belirtiliyor.

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Antalya’nın Serik ilçesinde 3 gündür kayıp olan Ezo Çamlı’dan haber alınamıyor. Gözyaşları döken annenin kayıp kızı için feryadı yürekleri dağladı. “Spora gidiyorum” diye evden çıkan genç kız için emniyete kayıp ilanı veren aile, 3 gündür kayıp olan Ezo Çamlı’nın son olarak kız arkadaşı ile birlikte Antalya’da görüldüğünü öğrendi.

Anne Kibar Çamlı, “Kızımla evde oturuyorduk. Telefon geldi arkadaşından. Kendisine sorduğumda 'Spora gideceğim' dedi. Daha sonra evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Her zaman spora giderdi ama geri gelirdi. Bu kez geri dönmedi” dedi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMIŞLAR

Kızının en son bir arkadaşı ile telefonda görüştüğünü belirten gözü yaşlı anne, "Kızım börekçide çalışıyordu. En son Sude isminde bir arkadaşı ile telefonla konuştuktan sonra bir daha eve dönmedi. Sonra emniyete gidip kayıp başvurusunda bulunduk. Kızım hayatta bir yere gitmezdi. Okula gitse dönüşte hemen eve gelirdi. Daha önce ev de tutmuştu. İşe gidip gelirken. Son olarak Antalya’da alışveriş merkezinde polisleri görünce kaçmışlar. Nerede kalıyorlar bilmiyorum" şeklinde konuştu.

''KIZIM SEN GELMEZSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM''

Kızına evine dönmesi için çağrıda bulunan anne Kibar, "Kızım ben sensiz yaşayamam. Lütfen evine dön. Neredesin, biz seni çok seviyoruz. O ne derse biz onu yapıyorduk. Kızım sen gelmezsem kendimi öldürürüm" diye gözyaşı döktü.