Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Grand Kartal davasında tepki çeken görüntüler! Otel müdürü sadece ailesini kurtarmış

Grand Kartal Otel faciasına ilişkin davanın duruşmasında salonda izletilen güvenlik kamerası görüntüleri mahkeme salonundakileri çileden çıkardı. Görüntülerde otel müdürü Emir Aras, yangının ilk anlarında çıkıp koridora baktıktan sonra ailesi ve eşyalarıyla birlikte koşarak oteli terk ediyor!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 10:26

Bolu’nun kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki ’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı büyük yangın faciasına ilişkin davada beşinci duruşma günü geride kaldı. 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davada sanık savunmaları tamamlanırken davada, faciadan sağ kurtulan müştekilerin beyanlarına geçildi.

Grand Kartal davasında tepki çeken görüntüler! Otel müdürü sadece ailesini kurtarmış
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'in sahibi suçu personele attı: Yapmaması gereken bir şey yaptılar

"HERKESİ KURTARABİLİRDİNİZ, KATİLSİNİZ"

Duruşmanın en dikkat çeken anı ise güvenlik kamerası kayıtlarının izletildiği bölüm oldu. Otel müdürü Emir Aras’ın yangının ilk dakikalarında önce koridora çıktığı, ardından odasına dönerek eşi ve çocuklarını uyandırdığı görüntüler mahkemeye sunuldu. Aras ailesinin odadan yalnızca bir dakika içinde çıktığı anlar izlenirken, salon adeta buz kesti. Acılı ailelerden “Herkesi kurtarabilirdiniz! Katilsiniz!” sözleri yükseldi.

Grand Kartal davasında tepki çeken görüntüler! Otel müdürü sadece ailesini kurtarmış

MÜŞTEKİYE TEPKİ VE TUTUKLAMA TALEBİ

Görüntülerin ardından Resepsiyon Şefi Adnan Karadayı’nın kaldığı odanın da yer aldığı kat planı, müşteki avukatlarınca mahkeme salonunda sunuldu. Avukatların, “Aynı katta kalanları neden uyandırmadınız?” sorusunu yönelttiği Karadayı, “Yoğun duman vardı, 5’inci katta adım atılamıyordu. Yangın merdiveninden kayak odasına yönlendirdiğim insanları dışarı çıkardım” cevabını verdi. Müşteki avukatları, Karadayı hakkında tutuklama talep etti.

Ancak duruşma sonunda mahkeme heyeti, güvenlik kamerası görüntülerinde Karadayı’nın net şekilde tespit edilemediğini ve delil yetersizliğini gerekçe göstererek tutuklama talebini reddetti.

Grand Kartal davasında tepki çeken görüntüler! Otel müdürü sadece ailesini kurtarmış
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı! Suçu denetimcilere attı

MAHKEME TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ

Öte yandan tutuksuz yargılanan dört sanık; Mudurnu A.Ş. sahibi İbrahim Polat, aynı şirketin yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon çalışanı Yiğithan Burak Çetin ve FQC denetim firması sahibi Ali Ağaoğlu hakkında ev hapsi kararı çıktı. Söz konusu 4 sanığın, 4 ay boyunca ev hapsinde tutulması kararlaştırıldı.

ETİKETLER
#Otel Yangını
#Grand Kartal Otel
#Grand Kartal Otel
#kartalkaya otel yangını
#Kartalkaya Yangını
#Bolu Yangını
#Türkiye Yangını
#Ceza Davaları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.