Grand Kartal davasında tepki çeken görüntüler! Otel müdürü sadece ailesini kurtarmış

Grand Kartal Otel faciasına ilişkin davanın duruşmasında salonda izletilen güvenlik kamerası görüntüleri mahkeme salonundakileri çileden çıkardı. Görüntülerde otel müdürü Emir Aras, yangının ilk anlarında çıkıp koridora baktıktan sonra ailesi ve eşyalarıyla birlikte koşarak oteli terk ediyor!

Bolu’nun kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı büyük yangın faciasına ilişkin davada beşinci duruşma günü geride kaldı. 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davada sanık savunmaları tamamlanırken davada, faciadan sağ kurtulan müştekilerin beyanlarına geçildi.

"HERKESİ KURTARABİLİRDİNİZ, KATİLSİNİZ"

Duruşmanın en dikkat çeken anı ise güvenlik kamerası kayıtlarının izletildiği bölüm oldu. Otel müdürü Emir Aras’ın yangının ilk dakikalarında önce koridora çıktığı, ardından odasına dönerek eşi ve çocuklarını uyandırdığı görüntüler mahkemeye sunuldu. Aras ailesinin odadan yalnızca bir dakika içinde çıktığı anlar izlenirken, salon adeta buz kesti. Acılı ailelerden “Herkesi kurtarabilirdiniz! Katilsiniz!” sözleri yükseldi.

MÜŞTEKİYE TEPKİ VE TUTUKLAMA TALEBİ

Görüntülerin ardından Resepsiyon Şefi Adnan Karadayı’nın kaldığı odanın da yer aldığı kat planı, müşteki avukatlarınca mahkeme salonunda sunuldu. Avukatların, “Aynı katta kalanları neden uyandırmadınız?” sorusunu yönelttiği Karadayı, “Yoğun duman vardı, 5’inci katta adım atılamıyordu. Yangın merdiveninden kayak odasına yönlendirdiğim insanları dışarı çıkardım” cevabını verdi. Müşteki avukatları, Karadayı hakkında tutuklama talep etti.

Ancak duruşma sonunda mahkeme heyeti, güvenlik kamerası görüntülerinde Karadayı’nın net şekilde tespit edilemediğini ve delil yetersizliğini gerekçe göstererek tutuklama talebini reddetti.

MAHKEME TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ

Öte yandan tutuksuz yargılanan dört sanık; Mudurnu A.Ş. sahibi İbrahim Polat, aynı şirketin yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon çalışanı Yiğithan Burak Çetin ve FQC denetim firması sahibi Ali Ağaoğlu hakkında ev hapsi kararı çıktı. Söz konusu 4 sanığın, 4 ay boyunca ev hapsinde tutulması kararlaştırıldı.