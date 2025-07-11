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Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı! Suçu denetimcilere attı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının mahkeme süreci 5'inci gününde de devam ediyor. Otelin sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda duruşma salonu yine karıştı. Suçu denetimcilere atan Ergül, "Ücret almazsak kusurlarımızı yok mu gösterecekler?" savunması tepkilere neden oldu.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 13:51

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına 5'inci günde devam ediliyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yürütülen duruşmanın 5'inci gününde, Grand Kartal Otel'in sahibi 'ün çapraz sorgusuna devam edildi.

Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı! Suçu denetimcilere attı

DURUŞMA HUZURUNU BOZAN TUTUKLANACAK

Dün görülen davada sanık yakınlarının hakaret ettiği iddia edildiği duruşması öncesinde mahkeme heyeti, sanık, müşteki ve taraf avukatlarına binaen salonunda düzeni bozan, huzuru bozan olursa tutuklanacağını, avukatlar arasında tartışma çıkması durumunda dışarı çıkarılacağını belirtti.

"UYGUN DENDİĞİ İÇİN KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETTİK"

Çapraz sorgusu devam eden tutuklu sanık Halit Ergül, müşteki avukatının denetimlerde tutanak tutulup tutulmadığı ve duman dedektörünün olup olmadığına ilişkin sorulan soruya, "Evet uygun dendiği için kendimizi güvende hissettik, duman dedektörü var" derken Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimlerinde denetçilerin otelde ücretsiz ağırlanmasına ilişkin sorulan soruya ise "Hayır öyle bir şey yapmadım, fatura kesilip kesilmediğini bilmiyorum. Ücret almazsak kusurlarımızı yok mu gösterecekler?" dedi.

Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı! Suçu denetimcilere attı

"GÜVENLİ OLMADIĞINI BİLSELERDİ BİZİ MÜHÜRLERLERDİ"

Müşteki avukatının, 'Denetimlerde denetçilerin Grand Kartal Otel'de kalmayı istememe sebeplerin otelin güvenli olmadığını bilmeleri miydi?' sorusuna tutuklu sanık Ergül, "Güvenli olmadığını bilselerdi bizi mühürlerlerdi" diye konuştu. Aygaz firmasıyla ile ilgili sorulara cevap veren tutuklu sanık Ergül, "Bilir kişi raporunda LPG ile ilgili tam olsaydı yangın kendi kendini söndürebilirdi.

Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı! Suçu denetimcilere attı

Biz böyle bir eksiğin olduğunu bilmiyorduk. Aygaz'la sözleşme vardı yılda iki kez denetlerler der. Yangınla ilgili bir sorun olursa gazı keser bizde tam zannettik. Aygaz'ın 2022 yılından beri denetime gelmediğimi burada öğrendim denetimlerden tam geçmemiz bizim pasif kalmamıza sebep oldu. Aygaz'la sözleşmemiş devam ediyordu" şeklinde konuştu.

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ETİKETLER
#Yangın Güvenliği
#Duruşma
#Halit Ergül
#Bolu Grand Kartal Otel Yangını
#Aygaz Denetimleri
#Gündem
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