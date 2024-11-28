Greta Thunberg'den Türkiye için bölücü paylaşım! 'Kürdistan' diyerek özerklik istedi!

28 Kasım 2024 07:11 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 07:23

Hafta başında İstanbul'a gelen ardından Diyarbakır'a geçen ve DEM Partililerle bir araya gelen İsveçli aktivist Greta Thumberg, ziyareti sonrası Instagram hesabından provokatif bir paylaşım yaptı. Doğu bölgesini Kürdistan olarak nitelendiren Thumberg, PKK'nın onlarca yıldır ortaya attığı yalanları bir bir sıralayarak özerklik istedi..

Hafta başında Türkiye'ye gelen önce İstanbul'a ardından da Diyabakır'a geçerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulunan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg DEM Parti'li heyetle bir araya gelmişti. Thumberg, beklenmedik bu ziyaretinin arkasındaki asıl niyeti belli eden paylaşımı Instagram hesabından çok geçmeden yaptı. Thunberg, skandal bir paylaşımında "Türkiye'de gerçek dayanışma köprüleri kurmak için Kürt bölgeleri için özerklik ve özyönetim esastır" ifadelerini kullandı.

THUNBERG'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Thunberg, Van'da çekilmiş bir fotoğrafına yer verdiği paylaşımına "Kürdistan" konumunu eklerken, fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajda adeta terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı. Doğu Anadolu bölgesini "Kuzey Kürdistan" olarak isimlendiren Thunberg, "Son zamanlarda Kuzey Kürdistan'da seyahat ediyordum ve her türlü geçmişe sahip Kürt insanlarıyla tanıştım. Karşı karşıya kaldıkları mevcut sistematik baskı ve zulmün sayısız hikayesini anlattılar - özellikle Türk devletinden - ve katliamlarla dolu bir tarih" ifadelerini kullandı.

"ÖZERKLİK VE ÖZYÖNETİM" İSTEDİ

Bölgede doğa tahribi ve yasadışı orman kesimi, bilinçli çıkarılan yangınlar gibi Kürt halkına karşı birçok saldırı gerçekleştiğini iddia eden Thunberg, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'de gerçek dayanışma köprüleri kurmak için Kürt bölgeleri için özerklik ve özyönetim esastır. Kürt halkı kendi hayatlarını, kültürlerini ve topluluklarını şekillendirme hakkını hak ediyor. Türkiye, Kürtler ve diğer azınlık gruplarına yönelik tutumunu, haklarını anayasaya koyarak netleştirmelidir. Hükümet, siyasi muhaliflerini susturmak için bir bahane olarak terörizmi kullanmaya devam ediyor. On binlerce siyasi olarak aktif birey adil yargılanmadan hapiste kalmaya devam ediyor. AİHM, BM ve Af Örgütü gibi uluslararası örgütler bunu kınadı ve serbest bırakılmaları çağrısında bulundu."

"BİJİ KÜRDİSTAN" NOTUNU DA EKLEDİ

"Sürdürülebilir bir barış ve adil bir gelecek için Kürtlerin özgürlük ve özerklik haklarına saygı gösterilmeli" diyen Thunberg, bölücü propagandasını şu şekilde noktaladı: "Kürdistan'a yönelik vahşi saldırılar sona erdirilmelidir. Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir. Bijî Kürdistan!"