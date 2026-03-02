Gri kategoride aranan FETÖ firarisi yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” ve iki ayrı “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından yakalama emri bulunan, Gri kategoride aranan ve meslekten ihraç Cumhuriyet Savcısı olan Şadan Sakınan, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan çalışma neticesinde şahıs, ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin adli işlemler devam ediyor.

