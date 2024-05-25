Gri kategorideki terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
25 May 2024 07:58 - Güncelleme : 25 May 2024 08:02
Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen “Bozdoğan-40" operasyonunda; gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen “Bozdoğan-40" operasyonunda; gri kategoride olan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu...
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Sofi (K)adlı Mehmet Yıldırım adlı terörist olduğu;
8 Güvenlik görevlisinin ve 15 Sivil vatandaşın şehit edildiği;
8 Güvenlik görevlisinin ve 10 Sivil vatandaşın yaralandığı
6 ayrı eylemin faillerinden biri olduğu tespit edildi.
Kaynak: TGRT Haber