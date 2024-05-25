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Gri kategorideki terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
25 May 2024 07:58 - Güncelleme : 25 May 2024 08:02
Gri kategorideki terörist Diyarbakır&#039;da etkisiz hale getirildi

Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen “Bozdoğan-40" operasyonunda; gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen “Bozdoğan-40" operasyonunda; gri kategoride olan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu...

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Sofi (K)adlı Mehmet Yıldırım adlı terörist olduğu;
8 Güvenlik görevlisinin ve 15 Sivil vatandaşın şehit edildiği;
8 Güvenlik görevlisinin ve 10 Sivil vatandaşın yaralandığı 
6 ayrı eylemin faillerinden biri olduğu tespit edildi.

 

Kaynak: TGRT Haber
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