Gri kategorideki terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi

25 May 2024 07:58 - Güncelleme : 25 May 2024 08:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen “Bozdoğan-40" operasyonunda; gri kategoride olan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu...

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Sofi (K)adlı Mehmet Yıldırım adlı terörist olduğu;

8 Güvenlik görevlisinin ve 15 Sivil vatandaşın şehit edildiği;

8 Güvenlik görevlisinin ve 10 Sivil vatandaşın yaralandığı

6 ayrı eylemin faillerinden biri olduğu tespit edildi.