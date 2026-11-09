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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 19:30

GTA 6 çıktı mı, ön yükleme ne zaman? Bu gece başlıyor

GTA 6 çıktı mı indirme başlamasının ardından Türkiye saati ile kaçta ön yükleme olduğu merak edilmeye başlandı. Oyun dünyasının uzun süredir gündeminde yer alan Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayım sürerken Rockstar Games'in paylaştığı yeni bilgiler, oyuncuların hazırlıklarını hızlandırdı. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarını ilgilendiren dijital sürüm, ön yükleme takvimi ve depolama alanı gereksinimiyle ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Leonida eyaletinde geçecek ve Jason ile Lucia karakterlerinin hikâyesini konu alacak yapımın çıkış süreci yaklaşırken oyuncular, konsollarındaki depolama alanını kontrol etmeye başladı. Özellikle 212 GB'a kadar ulaşabilen dosya boyutu, GTA 6 için hazırlık yapan kullanıcıların dikkatini çeken başlıca konular arasında bulunuyor. GTA 6 çıktı mı, Türkiye ön yükleme ne zaman saat kaçta? Türkiye GTA 6 ön indirme saati belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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GTA 6 çıktı mı, ön yükleme ne zaman? Bu gece başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 19:30

'in merakla beklenen yeni oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), ve Xbox Series X|S platformlarında oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun dijital sürümüne ilişkin ön yükleme takvimi, konsollara göre farklılık gösteren indirme saatleri ve depolama gereksinimi belli oldu. Florida'dan esinlenilerek hazırlanan kurgusal Leonida eyaletinde geçen GTA 6, Jason ve Lucia isimli iki ana karakterin hikâyesini anlatacak. Oyuncuların yakından takip ettiği süreçte Rockstar Games tarafından paylaşılan bilgiler, dijital sürümün yanı sıra fiziksel satışa sunulacak kodlu paketlerle ilgili ayrıntıları da kapsıyor. GTA 6 ön yükleme ne zaman Türkiye saati kaç? İşte detaylar…

GTA 6 ÇIKTI MI?

Rockstar Games’ın resmi takvime göre GTA 6, 19 Kasım tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için dünya çapında piyasaya sürülecek. Yıllardır oyun dünyasının en çok beklenen yapımları arasında bulunan GTA 6, çıkışına kısa süre kala dijital indirme ve fiziksel satış süreçleriyle gündemdeki yerini koruyor. Oyuncuların merak ettiği çıkış takvimi kapsamında Rockstar Games, oyunun hangi platformlarda satışa sunulacağını ve dijital sürümün indirme sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

GTA 6 çıktı mı, ön yükleme ne zaman? Bu gece başlıyor

GTA 6'nın hikayesi, Florida'dan esinlenilerek oluşturulan kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor. Oyunda Jason ve Lucia isimli iki ana karakter bulunuyor. Rockstar Games'in yeni yapımı, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için hazırlanıyor. Oyunun çıkış tarihi olan 19 Kasım öncesinde dijital sürümü satın alan kullanıcılar için ön yükleme imkanı da sunulacak. Böylece oyuncular, oyunun dosyalarını resmi çıkış tarihinden önce konsollarına indirebilecek.

GTA 6 çıktı mı, ön yükleme ne zaman? Bu gece başlıyor

GTA 6 ÖN YÜKLEME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rockstar Games'in açıkladığı takvime göre GTA 6'nın dijital sürümü için ön yükleme işlemleri 10 Kasım'da başlayacak. Türkiye'deki PlayStation 5 kullanıcıları, bölgesel yerel saat uygulaması kapsamında 10 Kasım Salı günü saat 00.00 itibarıyla oyunu indirmeye başlayabilecek. Buna göre 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece yarısı, dijital sürümü satın alan PS5 oyuncuları için ön yükleme süreci açılacak. Yeni Zelanda'da Türkiye saatiyle 14.00'te başlayan ön yüklemelerin Türkiye'deki kullanıcılar için gece yarısında erişime açılacağı bilgisi de paylaşıldı.

GTA 6 çıktı mı, ön yükleme ne zaman? Bu gece başlıyor

Xbox Series X|S kullanıcıları için ise ön yükleme takvimi farklı bir saat dilimine göre uygulanacak. Rockstar Games'in paylaştığı bilgilere göre Xbox platformundaki indirme işlemleri, dünya genelinde 10 Kasım saat 00.00 GMT itibarıyla başlayacak. GMT ile Türkiye saati arasındaki fark nedeniyle Xbox oyuncuları, GTA 6'nın ön yüklemesine Türkiye saatiyle 10 Kasım saat 03.00'te başlayabilecek. Böylece PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları arasında üç saatlik bir indirme başlangıç farkı bulunacak.

GTA 6 çıktı mı, ön yükleme ne zaman? Bu gece başlıyor

Oyunun dijital sürümünü satın alan kullanıcılar, ön yükleme sayesinde GTA 6'nın dosyalarını resmi çıkış tarihinden önce konsollarına aktarabilecek. Oyunun 19 Kasım'daki dünya çapındaki çıkışına kadar dosyalarını indirmek isteyen oyuncuların, konsollarında yeterli depolama alanı bulundurması gerekiyor. Rockstar Games'in destek sayfasında yer alan bilgilere göre GTA 6'nın ihtiyaç duyduğu depolama alanı, kullanılan konsola bağlı olarak 212 GB'a kadar ulaşabilecek.

GTA 6 çıktı mı, ön yükleme ne zaman? Bu gece başlıyor

Fiziksel sürümü tercih eden oyuncular için de satış takvimi açıklandı. Her iki konsol platformunda kutu içerisinde kod bulunan sürümlerin 12 Kasım'dan itibaren perakende satış noktalarında yerini alması bekleniyor. Bu sürümlerde oyuna erişim için kutu içerisindeki kod kullanılacak. Dijital sürümde ön yükleme takvimini takip eden oyuncuların yanı sıra fiziksel satış seçeneğini değerlendiren kullanıcılar da 19 Kasım'daki resmi çıkış tarihini bekleyecek.

GTA 6 PC NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın PC sürümüyle ilgili oyuncuların merak ettiği en önemli konulardan biri de bilgisayar platformundaki çıkış tarihi. Rockstar Games, şu ana kadar PC sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin duyurduğu 19 Kasım tarihli çıkış takvimi yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarını kapsıyor. Dolayısıyla bilgisayar kullanıcıları için açıklanmış kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor.

PC sürümünün 2027 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceğine yönelik iddialar gündeme gelmiş durumda. Ancak bu tarih Rockstar Games tarafından doğrulanmış değil. Şirketin resmi duyurusunda PC platformuna ilişkin kesin bir takvim paylaşılmadığı için 2027'nin ilk çeyreğine yönelik beklentiler şimdilik iddia niteliği taşıyor.

ETİKETLER
#playstation 5
#rockstar games
#Grand Theft Auto Vi
#Leonida
#Xbox Series X|s
#Jason Lucia
#Gündem
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