Gülistan Doku soruşturması genişliyor: Tunceli'de o dönem görev yapan emniyet ve valilik personeline inceleme

2020 yılında kaybolan ve bugün artık bir cinayete kurban gittiği kesinleşen Tunceli Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili yürütülen soruşturmada en son dönemin valisi Tuncay Sonel tutuklandı.
Şimdiye kadar 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararı duyurdu.
Atik, şu ifadeleri kullandı:
"İçişleri Bakanlığı, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili soruşturmayı genişletti. Cinayetin işlendiği dönemde, artık tamamen cinayet olarak bakılıyor bu olaya, Tunceli'de görev yapan emniyet, valilik personelinin ihmali olup olmadığı konusunda araştırma başlatıldı.
Daha önce bir polis müfettişi görevlendirilmişti ama şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan mülkiye başmüfettişi gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de 2 polis başmüfettişi görevlendirilmişti. Bu araştırma sadece olayla ilgili değil o dönemde Tunceli'de görev yapan bütün emniyet ve valilik personelini soruşturmak üzere genişletiliyor. Belki bu diğer kurumları da kapsar, soruşturma olur."
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.