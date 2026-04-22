Gündem

Editor
 | Selahattin Demirel

Gülistan Doku soruşturması genişliyor: Tunceli'de o dönem görev yapan emniyet ve valilik personeline inceleme

Gülistan Doku soruşturmasında İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir adım atıldı. Fatih Atik, bakanlığın, Doku'nun kaybolduğu sıra Tunceli'de görev yapan emniyet ve valilikte çalışan tüm personeli incelemeye alacağını duyurdu.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
22.04.2026
00:57
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
00:57

2020 yılında kaybolan ve bugün artık bir cinayete kurban gittiği kesinleşen Tunceli Üniversitesi öğrencisi 'yla ilgili yürütülen soruşturmada en son dönemin valisi tutuklandı.

2020'de Tunceli'de kaybolan ve cinayet kurban gittiği kesinleşen Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin valisi Tuncay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı soruşturmayı genişleterek ihmali bulunan emniyet ve valilik personelini araştırmaya başladı.
Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor.
Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel dahil 15 şüpheli gözaltına alındı ve 12 kişi tutuklandı.
Tutuklananlar arasında Tuncay Sonel ve oğlu, Doku'nun SIM kart verilerini sildiği iddia edilen eski polis, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen başhekim, eski İl Özel İdaresi çalışanı ve Doku'nun erkek arkadaşı ile ailesi bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı, soruşturmayı genişleterek olayın işlendiği dönemde Tunceli'de görev yapan emniyet ve valilik personelinin ihmalini araştırmak üzere mülkiye başmüfettişi görevlendirdi.
Şimdiye kadar 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuyla ilgili 'nın aldığı kararı duyurdu.

"OLAYA ARTIK TAMAMEN CİNAYET OLARAK BAKILIYOR"

Atik, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili soruşturmayı genişletti. Cinayetin işlendiği dönemde, artık tamamen cinayet olarak bakılıyor bu olaya, Tunceli'de görev yapan emniyet, valilik personelinin ihmali olup olmadığı konusunda araştırma başlatıldı.

"BELKİ DİĞER KURUMLARI DA KAPSAR"

Daha önce bir polis müfettişi görevlendirilmişti ama şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan mülkiye başmüfettişi gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de 2 polis başmüfettişi görevlendirilmişti. Bu araştırma sadece olayla ilgili değil o dönemde Tunceli'de görev yapan bütün emniyet ve valilik personelini soruşturmak üzere genişletiliyor. Belki bu diğer kurumları da kapsar, soruşturma olur."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

