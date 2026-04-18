Gülistan Doku soruşturmasında cinayet itirafı! Umut Altaş'ın ağabeyi valinin oğlunu videoyla açıkladı

Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren itiraf videosu ortaya çıktı. Firari şüpheli Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş, Doku’nun dönemin valisinin oğlu Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü ve cinayetin nasıl geliştiğini anlattı.
Hakkında yakalama kararı verilen, ABD’de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut A.’nın ağabeyi Sidar Altaş’ın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri savcılığa sunulduğu öğrenildi.
Sidar Altaş’ın, soruşturma dosyasına giren görüntüde, “Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki; kız hamile kaldı aldırmak istemedi tartıştık ben de kafasına sıktım. Türkay kızın kafasına sıkmış” ifadelerini kullandı.
Sidar Altaş kayıtta ayrıca, Gülistan’ın kafasına sıkarak öldürdüğünü ve cinayetin bir evde gerçekleştiğini söylediği belirtildi.
Şu aşamada 15 gözaltına alınan şahıstan 14’ünün işlemleri Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olup 16. şüpheli şüpheli durumda.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Tuncay Sonel hakkındaki işlemleri yürütüyor. Tunceli Adliyesinde ise 13 şüpheliden toplam 9 kişi tutuklu, 3 kişi adli kontrollü, 1’i ise tutuklamaya sevk edilmiş durumda.