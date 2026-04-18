Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren itiraf videosu ortaya çıktı. Firari şüpheli Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş, Doku’nun dönemin valisinin oğlu Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü ve cinayetin nasıl geliştiğini anlattı.

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında cinayet itirafı! Umut Altaş'ın ağabeyi valinin oğlunu videoyla açıkladı Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında, firari şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın, Doku'nun dönemin valisinin oğlu Türkay Sonel tarafından öldürüldüğüne dair itiraf görüntüleri dosyaya girdi. Firari şüpheli Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş, Gülistan Doku'nun Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü ve cinayetin bir evde gerçekleştiğini iddia etti. Sidar Altaş, itirafında Türkay Sonel'in, Doku hamile kaldığı ve aldırmak istemediği için tartıştıklarını, ardından ateş ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı, 14'ünün işlemleri Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 16. şüpheli durumunda bulunan Türkay Sonel hakkındaki işlemler ise Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Tunceli Adliyesi'nde 13 şüpheliden 9'u tutuklu, 3'ü adli kontrollü ve 1'i tutuklamaya sevk edilmiş durumda.

Hakkında yakalama kararı verilen, ABD’de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut A.’nın ağabeyi Sidar Altaş’ın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri savcılığa sunulduğu öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Sidar Altaş’ın, soruşturma dosyasına giren görüntüde, “Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki; kız hamile kaldı aldırmak istemedi tartıştık ben de kafasına sıktım. Türkay kızın kafasına sıkmış” ifadelerini kullandı.

Sidar Altaş kayıtta ayrıca, Gülistan’ın kafasına sıkarak öldürdüğünü ve cinayetin bir evde gerçekleştiğini söylediği belirtildi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI’NDA SON DURUM

Şu aşamada 15 gözaltına alınan şahıstan 14’ünün işlemleri Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olup 16. şüpheli şüpheli durumda.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Tuncay Sonel hakkındaki işlemleri yürütüyor. Tunceli Adliyesinde ise 13 şüpheliden toplam 9 kişi tutuklu, 3 kişi adli kontrollü, 1’i ise tutuklamaya sevk edilmiş durumda.