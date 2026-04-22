Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Gülistan Doku'nun avukatı sinsi plana işaret etti: Çok dikkatli olmamız lazım

Türkiye'nin 6 yıldır gündeminde olan Gülistan Doku olayında ailenin avukatı açıklama yaparak soruşturmada yeni bir dalganın olabileceğini belirtti. Avukat ayrıca suçlananların, firari durumdaki Umut Altaş'ın ailesini kurban olarak seçebilecekleri ihtimaline işaret ederek "Dikkatli olmamız gerekir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 00:22

ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi , Erzurum’da polis ve savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanma sonrası Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, önemli açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanmasının ardından avukat Ali Çimen, operasyonun tamamlandığını, adalete olan inancın pekiştiğini ve ikinci bir operasyon beklediklerini belirtti.
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklandı.
Avukat Ali Çimen, operasyonun 12 tutuklama, 1 firar ve 3 adli kontrol ile tamamlandığını söyledi.
Çimen, Gülistan Doku'nun önce şiddete, ardından cinsel saldırıya uğradığını belirtti.
Doku'nun hastaneye kaldırıldığı ve dönemin valisinin onu koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği ifade edildi.
Vali'nin, failleri serbest bırakarak koruma tedbiri vermediği ve bu durumun Doku'nun ölümüne yol açtığı öne sürüldü.
Avukat, Vali'nin insan öldürme yönünden de tutuklanması için mücadele edeceklerini ve Altaş ailesinin kurban olarak seçilebileceği uyarısında bulundu.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
"ADALET OLAN İNANÇ PEKİŞTİ"

Operasyonun 12 , 1 firar ve 3 adli kontrol olmak üzere tamamlandığını söyleyen Avukat Ali Çimen, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği bu operasyonla birlikte adalete olan inanç pekişti. Şüphelilerin verdiği, yani faillerin verdiği beyanlara göre bazı kişileri işaret ediyorlar. Bu yönüyle tabii onların da dosya dahil olması lazım. İkinci dalga operasyonu da biz bekliyoruz" dedi.

"GÜLİSTAN DOKU ÖNCE ŞİDDETE UĞRUYOR SONRA CİNSEL SALDIRIYA"

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonucunda Doku ailesine kızlarının akıbetiyle ilgili tatmin edici bir bilgi vereceğine inandıklarını vurgulayan Çimen, "Sabırlı olalım. Soruşturmamız sürüyor soruşturmanın sonucunu bekleyelim. Tutuklanma gerekçesi olarak madde var. Gerçek istismar burada uygulanması lazım. Tabii daha henüz eklenmeyen maddeler de var.

Mesela şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Maktul Gülistan Doku öncesinde şiddete uğruyor. Cinsel saldırıya uğruyor. teşebbüsünde bulunuyor. Direndiği için saldırıya uğruyor. Saldırıya uğradığı için yaralanıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Ve hastanede biliyorsunuz 68/4 sayılı yasa gereği, dönemin valisinin onu koruma yükümlülüğü var. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği gibi failleri serbest bırakıyor.

"ÖLDÜRME YÖNÜNDEN DE TUTUKLANMALI"

Gülistan hakkında herhangi bir tedbir bir koruma tedbiri vermiyor. Dolayısıyla sonrasında da fail eksik alan eylemini tamamlamak suretiyle Gülistan Doku’yu yaşamını yitirmesine neden oluyorlar. Bu yönüyle biz insan öldürme yönünden de onun tutuklanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kendilerine bir kurban da bulmak istiyorlar. Yani burada Altaş ailesini bir kurban olarak seçebilirler. Bu yönüyle ona dikkat etmemiz gerekir" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#tutuklama
#adalet
#cinsel saldırı
#Cinayet Soruşturması
#Ceza Hukuku
#Gülistan Doku
#Tuncay Sonel
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.