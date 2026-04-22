Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum’da polis ve savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanma sonrası Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, önemli açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku'nun avukatı sinsi plana işaret etti: Çok dikkatli olmamız lazım Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanmasının ardından avukat Ali Çimen, operasyonun tamamlandığını, adalete olan inancın pekiştiğini ve ikinci bir operasyon beklediklerini belirtti. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklandı. Avukat Ali Çimen, operasyonun 12 tutuklama, 1 firar ve 3 adli kontrol ile tamamlandığını söyledi. Çimen, Gülistan Doku'nun önce şiddete, ardından cinsel saldırıya uğradığını belirtti. Doku'nun hastaneye kaldırıldığı ve dönemin valisinin onu koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği ifade edildi. Vali'nin, failleri serbest bırakarak koruma tedbiri vermediği ve bu durumun Doku'nun ölümüne yol açtığı öne sürüldü. Avukat, Vali'nin insan öldürme yönünden de tutuklanması için mücadele edeceklerini ve Altaş ailesinin kurban olarak seçilebileceği uyarısında bulundu.

"ADALET OLAN İNANÇ PEKİŞTİ"

Operasyonun 12 tutuklama, 1 firar ve 3 adli kontrol olmak üzere tamamlandığını söyleyen Avukat Ali Çimen, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği bu operasyonla birlikte adalete olan inanç pekişti. Şüphelilerin verdiği, yani faillerin verdiği beyanlara göre bazı kişileri işaret ediyorlar. Bu yönüyle tabii onların da dosya dahil olması lazım. İkinci dalga operasyonu da biz bekliyoruz" dedi.

"GÜLİSTAN DOKU ÖNCE ŞİDDETE UĞRUYOR SONRA CİNSEL SALDIRIYA"

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonucunda Doku ailesine kızlarının akıbetiyle ilgili tatmin edici bir bilgi vereceğine inandıklarını vurgulayan Çimen, "Sabırlı olalım. Soruşturmamız sürüyor soruşturmanın sonucunu bekleyelim. Tutuklanma gerekçesi olarak madde var. Gerçek istismar burada uygulanması lazım. Tabii daha henüz eklenmeyen maddeler de var.

Mesela şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Maktul Gülistan Doku öncesinde şiddete uğruyor. Cinsel saldırıya uğruyor. Cinsel saldırı teşebbüsünde bulunuyor. Direndiği için saldırıya uğruyor. Saldırıya uğradığı için yaralanıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Ve hastanede biliyorsunuz 68/4 sayılı yasa gereği, dönemin valisinin onu koruma yükümlülüğü var. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği gibi failleri serbest bırakıyor.

"ÖLDÜRME YÖNÜNDEN DE TUTUKLANMALI"

Gülistan hakkında herhangi bir tedbir bir koruma tedbiri vermiyor. Dolayısıyla sonrasında da fail eksik alan eylemini tamamlamak suretiyle Gülistan Doku’yu yaşamını yitirmesine neden oluyorlar. Bu yönüyle biz insan öldürme yönünden de onun tutuklanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kendilerine bir kurban da bulmak istiyorlar. Yani burada Altaş ailesini bir kurban olarak seçebilirler. Bu yönüyle ona dikkat etmemiz gerekir" şeklinde konuştu.