Batman'da 2024 yılında intihar ederek öldüğü öne sürülen Rojwelat Kızmaz soruşturmasında aile savcılığa yeni şüphelere ilişkin başvuru yaptı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kızlarından haber alamayan aile Gülistan Doku'nun dosyasında gelinen nokta sonrası duruma dikkat çekti.

Gülistan'ın arkadaşı Rojwelat Kızmaz soruşturmasında aile harekete geçti: Yeni şüpheler doğdu

HABERİN ÖZETİ Gülistan'ın arkadaşı Rojwelat Kızmaz soruşturmasında aile harekete geçti: Yeni şüpheler doğdu Batman'da hayatını kaybeden Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, Tunceli'deki Gülistan Doku dosyasındaki gelişmelerin ardından Rojwelat Kızmaz dosyasına ilişkin yeni şüpheler doğduğunu belirterek savcılığa başvurdu. Rojwelat Kızmaz'ın ailesi ve avukatları, Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmelerin Rojwelat Kızmaz dosyası açısından yeni delil niteliği taşıdığını belirterek savcılığa başvurdu. Daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen soruşturma dosyalarına ilişkin yeniden soruşturma açılması ve kararların kaldırılması talep edildi. Her iki dosyada da benzer ihmallerin (etkin arama yapılmaması, kamera kayıtlarının zamanında incelenmemesi, kapsamlı soruşturma yürütülmemesi) olduğu ifade edildi. Rojwelat Kızmaz'ın 9 Şubat 2024'te kaybolduğu ve 3 gün sonra cansız bedeninin Hasankeyf Baraj Gölü'nde bulunduğu belirtildi.

SORU İŞARETLERİNE YENİ ŞÜPHELER EKLENDİ



Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, avukatları Sümeyye Gültekin Aykut ile birlikte Batman Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sundu. Başvurunun ardından Batman Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Aile tarafından yapılan açıklamada, Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşamanın ardından Rojwelat Kızmaz dosyasına ilişkin daha önce mevcut olan soru işaretlerine yeni şüphelerin eklendiği ifade edildi.

Açıklamayı okuyan Avukat Sümeyye Gültekin Aykut, daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) verilen soruşturma dosyalarına ilişkin yeniden soruşturma açılması ve kararların kaldırılması talebiyle başvuruda bulunduklarını söyledi. Aykut, başvurunun yalnızca tekil bir dosyaya ilişkin olmadığını belirterek, Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan gelişmelerin Rojwelat Kızmaz dosyası açısından yeni delil niteliği taşıdığını ifade etti.

İKİ DOSYADA DA BENZER İHMALLER

Her iki dosyada da benzer ihmaller bulunduğunu ifade eden Aykut, kayıp başvurularına rağmen etkin arama yapılmaması, kamera kayıtlarının zamanında incelenmemesi ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmemesi gibi eksikliklerin dikkat çektiğini kaydetti. Yaşananların basit bir ihmal olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Aykut, bunun yaşam hakkının korunmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi anlamına geldiğini vurguladı.



SORUŞTURMANIN YENİDEN YÜRÜTÜLMESİ İSTENDİ

Aile adına yapılan açıklamada, Rojwelat Kızmaz dosyasındaki KYOK kararlarının kaldırılması, soruşturmanın yeniden ve etkin şekilde yürütülmesi ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması talep edilerek, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.



26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024'te Batman'daki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 3 gün sonra Hasankeyf Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu.