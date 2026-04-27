Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Gülistan'ın arkadaşı Rojwelat Kızmaz soruşturmasında aile harekete geçti: Yeni şüpheler doğdu

Gülistan Doku'nun arkadaşı Rojwelat Kızmaz'ın şüpheli ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gün geçtikçe yeni detaylar ortaya çıkarken Kızmaz ailesinin yeni şüpheleri doğdu. Savcılığa başvuran aile açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gülistan'ın arkadaşı Rojwelat Kızmaz soruşturmasında aile harekete geçti: Yeni şüpheler doğdu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 19:20

'da 2024 yılında intihar ederek öldüğü öne sürülen Rojwelat Kızmaz soruşturmasında aile savcılığa yeni şüphelere ilişkin başvuru yaptı. 'de 5 Ocak 2020'den bu yana kızlarından haber alamayan aile 'nun dosyasında gelinen nokta sonrası duruma dikkat çekti.

Gülistan'ın arkadaşı Rojwelat Kızmaz soruşturmasında aile harekete geçti: Yeni şüpheler doğdu

0:00 125
HABERİN ÖZETİ

Gülistan'ın arkadaşı Rojwelat Kızmaz soruşturmasında aile harekete geçti: Yeni şüpheler doğdu

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Batman'da hayatını kaybeden Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, Tunceli'deki Gülistan Doku dosyasındaki gelişmelerin ardından Rojwelat Kızmaz dosyasına ilişkin yeni şüpheler doğduğunu belirterek savcılığa başvurdu.
Rojwelat Kızmaz'ın ailesi ve avukatları, Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmelerin Rojwelat Kızmaz dosyası açısından yeni delil niteliği taşıdığını belirterek savcılığa başvurdu.
Daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen soruşturma dosyalarına ilişkin yeniden soruşturma açılması ve kararların kaldırılması talep edildi.
Her iki dosyada da benzer ihmallerin (etkin arama yapılmaması, kamera kayıtlarının zamanında incelenmemesi, kapsamlı soruşturma yürütülmemesi) olduğu ifade edildi.
Rojwelat Kızmaz'ın 9 Şubat 2024'te kaybolduğu ve 3 gün sonra cansız bedeninin Hasankeyf Baraj Gölü'nde bulunduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Gülistan'ın arkadaşı Rojwelat Kızmaz soruşturmasında aile harekete geçti: Yeni şüpheler doğdu

SORU İŞARETLERİNE YENİ ŞÜPHELER EKLENDİ

Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, avukatları Sümeyye Gültekin Aykut ile birlikte Batman Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sundu. Başvurunun ardından Batman Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Aile tarafından yapılan açıklamada, Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşamanın ardından Rojwelat Kızmaz dosyasına ilişkin daha önce mevcut olan soru işaretlerine yeni şüphelerin eklendiği ifade edildi.

Açıklamayı okuyan Avukat Sümeyye Gültekin Aykut, daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) verilen soruşturma dosyalarına ilişkin yeniden soruşturma açılması ve kararların kaldırılması talebiyle başvuruda bulunduklarını söyledi. Aykut, başvurunun yalnızca tekil bir dosyaya ilişkin olmadığını belirterek, Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan gelişmelerin Rojwelat Kızmaz dosyası açısından yeni delil niteliği taşıdığını ifade etti.

Gülistan'ın arkadaşı Rojwelat Kızmaz soruşturmasında aile harekete geçti: Yeni şüpheler doğdu

İKİ DOSYADA DA BENZER İHMALLER

Her iki dosyada da benzer ihmaller bulunduğunu ifade eden Aykut, kayıp başvurularına rağmen etkin arama yapılmaması, kamera kayıtlarının zamanında incelenmemesi ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmemesi gibi eksikliklerin dikkat çektiğini kaydetti. Yaşananların basit bir ihmal olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Aykut, bunun yaşam hakkının korunmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi anlamına geldiğini vurguladı.

Gülistan'ın arkadaşı Rojwelat Kızmaz soruşturmasında aile harekete geçti: Yeni şüpheler doğdu


SORUŞTURMANIN YENİDEN YÜRÜTÜLMESİ İSTENDİ

Aile adına yapılan açıklamada, Rojwelat Kızmaz dosyasındaki KYOK kararlarının kaldırılması, soruşturmanın yeniden ve etkin şekilde yürütülmesi ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması talep edilerek, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Gülistan'ın arkadaşı Rojwelat Kızmaz soruşturmasında aile harekete geçti: Yeni şüpheler doğdu


26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024'te Batman'daki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 3 gün sonra Hasankeyf Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu.

ETİKETLER
#batman
#Tunceli
#Ihmal
#Gülistan Doku
#Rojwelat Kızmaz
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.