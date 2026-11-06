Gültepe Cuma Pazarı nereye taşındı, nerede?

Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otopark ve Pazaryeri Projesi tamamlandı. 1960 yılından bu yana 15 sokak boyunca kurulan ve yaklaşık bin 600 metrelik güzergaha yayılan semt pazarı, yeni yerine taşındı. 64 yıllık geçmişe sahip Gültepe Cuma Pazarı, yeni adresinde her cuma günü vatandaşları ağırlayacak.

GÜLTEPE CUMA PAZARI NEREYE TAŞINDI?

Kağıthane'de uzun yıllardır sokaklarda kurulan Gültepe Cuma Pazarı, Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otopark ve Pazaryeri Projesi kapsamında yeni yerine taşındı.

Bundan böyle Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otoparkı içerisinde kurulacak olan semt pazarı, kapalı ve modern alanında hizmet verecek. Yeni pazaryeriyle birlikte pazarcı esnafı ve vatandaşlar için daha düzenli, hijyenik ve güvenli bir alışveriş ortamı oluşturulması hedefleniyor.

GÜLTEPE CUMA PAZARI NEREDE?

Gültepe Cuma Pazarı, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otoparkı içerisinde kuruluyor. Daha önce Gültepe, Telsizler ve Ortabayır mahallelerinin sokaklarında kurulan pazar, yeni düzenlemeyle birlikte kapalı pazaryerine taşındı.

GÜLTEPE CUMA PAZARI HANGİ GÜN KURULUYOR?

Gültepe-Telsizler-Ortabayır Semt Pazarı, her cuma günü vatandaşlara hizmet verecek. Yeni adresinde ilk kez kurulmasının ardından pazar, haftalık alışveriş için cuma günleri ziyaret edilebilecek.

GÜLTEPE KAPALI PAZARYERİ VE OTOPARK KAÇ ARAÇ KAPASİTELİ?

Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yalnızca kapalı pazaryeri değil, 440 araç kapasiteli kapalı otopark da hizmete sunuldu. Otoparkın, özellikle Gültepe, Telsizler ve Ortabayır mahallelerindeki park sorununa katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, projenin bölge sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracağını belirterek yeni pazaryerinin vatandaşlara ve esnafa daha konforlu koşullarda hizmet sunacağını ifade etti.