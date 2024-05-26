Gümrük kapıları mercek altında! Uyuşturucuya yönelik operasyonlar sürüyor...

26 May 2024 09:18 - Güncelleme : 26 May 2024 09:26

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor. Dilucu ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, her iki gümrük kapısına gelen araçlar mercek altına alındı.

Yapılan kontroller sonucu şüpheli araçlar üzerinde incelemelerini derinleştiren ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edilen araçlarda şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerin de dahil olduğu detaylı arama gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, öncelikle Dilucu Gümrük Kapısı’na gelen tırda yaptığı aramada, aracının yakıt deposuna eklenmiş zula içerisinde 255 litre likit metamfetamin yakaladı.

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise araçta taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş poşetler içerisinde, esrar olduğu tespit edilen 370 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi.

İki farklı noktada başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Iğdır ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.